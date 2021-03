La zia di Pierpaolo Pretelli torna ad attaccare Giulia Salemi e il nipote: fan avvertono il fratello Giulio (Di mercoledì 24 marzo 2021) La zia di Pierpaolo Pretelli torna all’attacco tramite social? Un post condiviso su Facebook potrebbe parlare chiaro su quello che pensa realmente della relazione d’amore tra il nipote e Giulia Salemi. La zia di Pierpaolo Pretelli torna ad attaccare Giulia Salemi e il nipote I fan di Pierpaolo e Giulia, hanno anche contattato Giulio, fratello... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 24 marzo 2021) La zia diall’attacco tramite social? Un post condiviso su Facebook potrebbe parlare chiaro su quello che pensa realmente della relazione d’amore tra il. La zia diade ilI fan di, hanno anche contattato... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

queen_ofpersian : #prelemi il problema è che il post della zia poteva essere anche riferito a suo figlio e non a Pierpaolo però DEVE… - prelemi1 : @brookesbellarke io prima di essere la zia di pierpaolo sono la fan numero uno di miss montecarlo (semicit) #prelemi - blogtivvu : La zia di Pierpaolo Pretelli torna ad attaccare Giulia Salemi e il nipote: fan avvertono il fratello Giulio… - blavckopium : RT @luxlu8: Pierpaolo che pensava di fare solo un innocuo scherzo ai paparazzi ma in realtà gli unici superstiti della famiglia questa matt… - itsmc17 : RT @luxlu8: Pierpaolo che pensava di fare solo un innocuo scherzo ai paparazzi ma in realtà gli unici superstiti della famiglia questa matt… -