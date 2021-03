La risposta di Laura Boldrini alle accuse del Fatto sui soldi alla colf (Di mercoledì 24 marzo 2021) Qual è la risposta di Laura Boldrini alle accuse del Fatto? Ieri la Dem aveva anticipato a Adnkronos che avrebbe replicato in merito all’articolo di Selvaggia Lucarelli aveva riportato la versione di due donne, le sue ex colf e assistente parlamentare, a proposito delle mansioni svolte e delle somme pagate per i loro servizi. “Ho visto, purtroppo; e sto preparando una nota ufficiale per rispondere a una ricostruzione dei fatti che non risponde alla realtà delle cose e per replicare”. Oggi la riposta della deputata è stata pubblicata dal quotidiano. Ecco quanto scrive la Boldrini: In riferimento a quanto pubblicato ieri sul vostro giornale in un articolo a firma di Selvaggia Lucarelli, dal titolo “Maltrattate e mal pagate. Donne ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Qual è ladidel? Ieri la Dem aveva anticipato a Adnkronos che avrebbe replicato in merito all’articolo di Selvaggia Lucarelli aveva riportato la versione di due donne, le sue exe assistente parlamentare, a proposito delle mansioni svolte e delle somme pagate per i loro servizi. “Ho visto, purtroppo; e sto preparando una nota ufficiale per rispondere a una ricostruzione dei fatti che non risponderealtà delle cose e per replicare”. Oggi la riposta della deputata è stata pubblicata dal quotidiano. Ecco quanto scrive la: In riferimento a quanto pubblicato ieri sul vostro giornale in un articolo a firma di Selvaggia Lucarelli, dal titolo “Maltrattate e mal pagate. Donne ...

