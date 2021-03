Ilary Blasi sensuale in vasca da bagno: il commento inaspettato di Totti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tornata in tv dopo mesi d’assenza Ilary Blasi è la neo padrona di casa dell’Isola dei Famosi, la prima isola ai tempi del Covid organizzata nel rispetto dell’emergenza pandemica ma soprattutto con tutti i limiti imposti ai programmi tv, come la presenza di un pubblico ridotto. Insieme a Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi, e il vincitore del Gfvip Tommaso Zorzi Ilary dopo solo alcune puntate del reality ha già dato la giusta immagini di se, e del suo modo colorito di condurre: spontaneo, vero e mai volgare. Ilary Blasi solonotizie24Ilary Blasi bagno caldo post Isola dei Famosi La puntata di ieri è stata davvero singolare per Ilary Blasi che dopo aver spoilerato alcuni retroscena dell‘Isola dei Famosi e aver bacchettato ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tornata in tv dopo mesi d’assenzaè la neo padrona di casa dell’Isola dei Famosi, la prima isola ai tempi del Covid organizzata nel rispetto dell’emergenza pandemica ma soprattutto con tutti i limiti imposti ai programmi tv, come la presenza di un pubblico ridotto. Insieme a Elettra Lamborghini, Iva Zanicchi, e il vincitore del Gfvip Tommaso Zorzidopo solo alcune puntate del reality ha già dato la giusta immagini di se, e del suo modo colorito di condurre: spontaneo, vero e mai volgare.solonotizie24caldo post Isola dei Famosi La puntata di ieri è stata davvero singolare perche dopo aver spoilerato alcuni retroscena dell‘Isola dei Famosi e aver bacchettato ...

Advertising

arcens27 : RT @TV_Italiana: Calo in #AscoltiTV già alla seconda puntata per L'#Isola dei Famosi 2021 ?? Dopo il buon esordio di lunedì, il reality co… - infoitcultura : Ilary Blasi nella vasca da bagno, Totti reagisce così: il commento - Susannagr17 : Isola dei famosi, quanto guadagano a puntata Ilary Blasi e Tommaso Zorzi? - nico_lai93 : RT @MediasetPlay: ?? #Isola ?? Pronti per una nuova puntata? ?? Ilary Blasi vi aspetta su #Canale5 e in streaming su #MediasetPlay! @IsolaDe… - nico_lai93 : RT @QuiMediaset_it: “A me piace il mio cognome. E Ilary Totti suona male” #IpseDixiTV Ilary Blasi su @Grazia -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi Elettra Lamborghini magrissima dopo il Covid, fan preoccupati - LE ... Elettra, finalmente libera dalCovid, ieri sera era presente in studio all'isola dei Famosi in onda dal 15 marzo su Canale5 con Ilary Blasi al timone insieme a Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi

Isola dei Famosi 2021, Elisa Isoardi attaccata da Roger Garth: 'Permalosa' Le parole sono state molto forti e chissà se saranno comunicate o meno da Ilary Blasi nella prossima puntata in diretta. Ma sono anche giunti altri commenti un po' più dolci su di lei, creando quindi ...

Mattino 5, Federica Panicucci: "Ilary Blasi? È stata...", scoppia un grosso caso all'Isola dei Famosi Liberoquotidiano.it Ilary Blasi nella vasca da bagno, Totti reagisce così: il commento Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a divertire i fan su Instagram, e si divertono a loro volta. Non è un caso se si parla di una possibile sit-com su casa Totti: di materiale potrebbe essercene ...

Ilary Blasi nella vasca da bagno…" Lo screenshot è accompagnato da queste parole: “Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. A ...

... Elettra, finalmente libera dalCovid, ieri sera era presente in studio all'isola dei Famosi in onda dal 15 marzo su Canale5 conal timone insieme a Iva Zanicchi e Tommaso ZorziLe parole sono state molto forti e chissà se saranno comunicate o meno danella prossima puntata in diretta. Ma sono anche giunti altri commenti un po' più dolci su di lei, creando quindi ...Ilary Blasi e Francesco Totti continuano a divertire i fan su Instagram, e si divertono a loro volta. Non è un caso se si parla di una possibile sit-com su casa Totti: di materiale potrebbe essercene ...Lo screenshot è accompagnato da queste parole: “Caro Tommaso Zorzi, sono stato un signore con te, tu mi hai cercato di rovinare, ma ti ho mangiato, almeno sono pulito e sano. A ...