Figlio e genitori morti di Covid La fine di una intera famiglia tarantina

Una storia drammatica che arriva dall'hub Covid dell'ospedale "S. G. Moscati" di Taranto e che racconta la Gazzetta del Mezzogiorno. Una intera famiglia tarantina è stata sterminata dal Covid. Il primo a perdere la battaglia contro questo maledetto virus, il Figlio di soli 46 anni, deceduto qualche giorno fa a causa delle complicazioni dovute al contagio. A seguire, qualche giorno dopo, è venuto a mancare il papà e ultima, la madre, che non ha retto la grave insufficienza respiratoria. Unica superstite moglie del 46enne e nuora dei due anziani che nel giro di poco tempo, si è vista portare via tutto.

