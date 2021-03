F1 | Fernando Alonso spiazza tutti | “Sono io il migliore | non Hamilton o Vettel”

Leggi su sportface

(Di mercoledì 24 marzo 2021)è pronto a riprendersi la scena della Formula 1. Dopo due anni di assenza, lo spagnolo ex campione del mondo torna in pista, questa volta con la scuderia Alpine, con cui spera di togliersi qualche soddisfazione. Con la nuova stagione ormai alle porte, lo spagnolo si racconta alla Bbc: “Non vedo l’ora,impaziente. L’obiettivo è di fare bene ovviamente, e di avere la possibilità di vincere gare, sperando di lottare per i campionati”, rivela. Incalzato sui rivali Lewis, Sebastian, Raikkonen, il pilota spagnolo non si nasconde: “Io”. SportFace.