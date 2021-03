Draghi punti su infrastrutture e Alta Velocità. E sui vaccini… il punto di Quadrio Curzio (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Italia sopravviverà alla pandemia. A patto che faccia del Recovery Plan lo spartiacque tra la recessione e la rinascita sociale e industriale. Insomma, tra il giorno e la notte. E l’humus di questa svolta non possono che essere le infrastrutture, possibilmente l’Alta Velocità. Alberto Quadrio Curzio, economista alla Cattolica di Milano, saggista e presidente emerito dell’Accademia dei Lincei, ha pochi dubbi in materia. Per uscire dal tunnel servono investimenti pubblici stile Joe Biden, ma ben calibrati. E un’Alta Velocità a servizio di tutta Italia ne è un esempio. Mentre si posano i binari, meglio vaccinarsi. Tutti. NEL NOME DEI CANTIERI “In Italia abbiamo un problema, un’Alta Velocità che a un certo punto si ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) L’Italia sopravviverà alla pandemia. A patto che faccia del Recovery Plan lo spartiacque tra la recessione e la rinascita sociale e industriale. Insomma, tra il giorno e la notte. E l’humus di questa svolta non possono che essere le, possibilmente l’. Alberto, economista alla Cattolica di Milano, saggista e presidente emerito dell’Accademia dei Lincei, ha pochi dubbi in materia. Per uscire dal tunnel servono investimenti pubblici stile Joe Biden, ma ben calibrati. E un’a servizio di tutta Italia ne è un esempio. Mentre si posano i binari, meglio vaccinarsi. Tutti. NEL NOME DEI CANTIERI “In Italia abbiamo un problema, un’che a un certosi ...

Advertising

NicolaTenerelli : RT @ilfoglio_it: Draghi dà il benvenuto a Joe Biden e ribadisce i punti in cui l'interesse europeo e quello italiano coincidono. Con Turchi… - MediasetTgcom24 : Linee guida del governo: in punti vaccinali 672 dosi al giorno #Covid - claudiocerasa : RT @ilfoglio_it: Draghi dà il benvenuto a Joe Biden e ribadisce i punti in cui l'interesse europeo e quello italiano coincidono. Con Turchi… - ilfoglio_it : Draghi dà il benvenuto a Joe Biden e ribadisce i punti in cui l'interesse europeo e quello italiano coincidono. Con… - vcrxxy1234 : @stanzaselvaggia Lei come al solito non ha capito nulla , il mes andava preso a Giugno 2020 quando con il governo C… -