Draghi in Libia per consolidare la leadership italiana (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, andrà presto in Libia, probabilmente il 6 o 7 aprile secondo quanto annunciato da lui stesso, ribadendo in Senato che la posizione dell’Italia in Libia è quella di “sostenere il governo temporaneo”, garantire le elezioni entro dicembre, “rispettare il cessate fuoco”. “Ci sono elementi incoraggianti”, ha detto Draghi a proposito del processo di stabilizzazione innescato dallo stop alle armi e dall’avvio del lavoro della nuova autorità esecutiva uscita dal voto al Foro di dialogo guidato dall’Onu. Un momento particolarmente delicato per il Paese, come evidenziava su queste colonne l’analista Daniele Ruvinetti. “L’Italia – ha detto Draghi – difende in Libia e nel Mediterraneo i propri interessi nazionale e la cooperazione internazionale nel campo ... Leggi su formiche (Di mercoledì 24 marzo 2021) Il presidente del Consiglio, Mario, andrà presto in, probabilmente il 6 o 7 aprile secondo quanto annunciato da lui stesso, ribadendo in Senato che la posizione dell’Italia inè quella di “sostenere il governo temporaneo”, garantire le elezioni entro dicembre, “rispettare il cessate fuoco”. “Ci sono elementi incoraggianti”, ha dettoa proposito del processo di stabilizzazione innescato dallo stop alle armi e dall’avvio del lavoro della nuova autorità esecutiva uscita dal voto al Foro di dialogo guidato dall’Onu. Un momento particolarmente delicato per il Paese, come evidenziava su queste colonne l’analista Daniele Ruvinetti. “L’Italia – ha detto– difende ine nel Mediterraneo i propri interessi nazionale e la cooperazione internazionale nel campo ...

