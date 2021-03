De Biasi: «In Italia non si può più allenare. L’allenatore non ha il peso che dovrebbe» (Di mercoledì 24 marzo 2021) Repubblica Torino intervista Gianni De Biasi, allenatore della Nazionale dell’Azerbaigian. Racconta perché è andato via dall’Italia. C’entra il ruolo sottostimato degli allenatori nel nostro Paese. «Sono ormai più di dieci anni che sono via dall’Italia, perché a un certo punto mi sono detto: o mi danno la possibilità di fare il mio lavoro o mi invento un’altra parte. Buona la seconda». In Italia non si può lavorare, dice. «No, perché la figura delL’allenatore non ha il peso che dovrebbe, non incide nella scelta dei giocatori, nella programmazione, viene giudicato dopo quattro partite e mezza. Eppure il nostro è un lavoro complesso, non è che puoi farlo come fosse una puntata al casino. Devi avere la possibilità di trasferire alla squadra il tuo modo di vedere il mondo, ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 24 marzo 2021) Repubblica Torino intervista Gianni De, allenatore della Nazionale dell’Azerbaigian. Racconta perché è andato via dall’. C’entra il ruolo sottostimato degli allenatori nel nostro Paese. «Sono ormai più di dieci anni che sono via dall’, perché a un certo punto mi sono detto: o mi danno la possibilità di fare il mio lavoro o mi invento un’altra parte. Buona la seconda». Innon si può lavorare, dice. «No, perché la figura delnon ha ilche, non incide nella scelta dei giocatori, nella programmazione, viene giudicato dopo quattro partite e mezza. Eppure il nostro è un lavoro complesso, non è che puoi farlo come fosse una puntata al casino. Devi avere la possibilità di trasferire alla squadra il tuo modo di vedere il mondo, ...

