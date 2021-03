Covid oggi, le notizie dal mondo. In Brasile è ancora strage: altri 3.251 morti (Di mercoledì 24 marzo 2021) Brasilia, 24 marzo 2021 - In Brasile è un disastro: si sono registrati 3.251 nuovi morti per complicanze legate al Covid nelle ultime 24 ore, il numero più alto di decessi confermati in un giorno ... Leggi su quotidiano (Di mercoledì 24 marzo 2021) Brasilia, 24 marzo 2021 - Inè un disastro: si sono registrati 3.251 nuoviper complicanze legate alnelle ultime 24 ore, il numero più alto di decessi confermati in un giorno ...

Advertising

giorgio_gori : Un anno fa, il 23 marzo, moriva di Covid don Fausto Resmini, cappellano del carcere di #Bergamo e prete degli emarg… - RegioneLazio : “È da oggi possibile effettuare la propria prenotazione per il vaccino anti Covid utilizzando anche la App Salutela… - virginiaraggi : Oggi ho incontrato il ministro della Pubblica Amministrazione @renatobrunetta. Abbiamo parlato della ripartenza dei… - CiccioniSe : RT @TgLa7: Covid: dopo bufera, Merkel convoca Laender a sorpresa oggi alle 11.00 - Dan_passover : @LucioMM1 @539th @emmevilla Sei stato nel futuro? Perchè o non hai capito o non vuoi capire. Come fai a usare dati… -