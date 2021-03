Congiunti, posso vedere il mio fidanzato a Pasqua? Le regole per spostamenti e visite a parenti e amici (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mancano pochi giorni a Pasqua e l’Italia si tingerà tutta di rosso. Il 3, il 4 e il 5 aprile l’intero Paese sarà in una sorta di lockdown, un po’ come era accaduto a Natale. Una stretta voluta dal Governo per arginare la diffusione del virus ed evitare situazioni rischiose che non farebbero altro che peggiorare la condizione attuale. E se è vero che la maggior parte delle attività dovranno tenere la saracinesca abbassata, è altrettanto vero che per quei tre giorni ci sono delle eccezioni e deroghe sugli spostamenti. In zona rossa ci si può muovere solo per comprovate esigenze, motivi di lavoro, salute o necessità da dimostrare con l’autocertificazione nel caso di un eventuale controllo. Ma a Pasqua non sarà così. Leggi anche: Congiunti, posso andare dal mio fidanzato in zona rossa? ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 24 marzo 2021) Mancano pochi giorni ae l’Italia si tingerà tutta di rosso. Il 3, il 4 e il 5 aprile l’intero Paese sarà in una sorta di lockdown, un po’ come era accaduto a Natale. Una stretta voluta dal Governo per arginare la diffusione del virus ed evitare situazioni rischiose che non farebbero altro che peggiorare la condizione attuale. E se è vero che la maggior parte delle attività dovranno tenere la saracinesca abbassata, è altrettanto vero che per quei tre giorni ci sono delle eccezioni e deroghe sugli. In zona rossa ci si può muovere solo per comprovate esigenze, motivi di lavoro, salute o necessità da dimostrare con l’autocertificazione nel caso di un eventuale controllo. Ma anon sarà così. Leggi anche:andare dal mioin zona rossa? ...

