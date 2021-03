Christian De Sica dice addio alla sorella Emi

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Una foto di Vittorio De, sorridente al fianco della figlia prediletta, Emilia: così, con un’immagine e poche righe,Deha dato sui social la notizia della morte della83enne. «Ciao Emi, mi mancherai. Dai un bacio a papà», ha scritto l’attore, cheera particolarmente legato pur avendola conosciuta solo in età adulta. Leggi anche › “La vita davanti a sé” con Sophia Loren: purtroppo Edoardo Ponti non è Vittorio De› “Amici come prima”, Massimo Boldi eDerinnovano il cinepanettone ...

