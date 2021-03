“Chiude il programma” Barbara D’Urso | Mediaset ha deciso | “Fissata la data dello stop”

(Di mercoledì 24 marzo 2021) Di nuovo il pole position due big della televisione italiana: una domenica senza di loro non è da considerarsi tale. Due titani del piccolo schermo,e Mara Venier, che tornano a sfidarsi, con Domenica Live che si allunga e andrà contro Domenica In, come nel 2018 prima del suo ridimensionamento. Ildomenicale di Canale 5 andrà in onda dalle 15 alle 17 con un blocco dedicato all’informazione e alla politica, mentre dalle 17 fino alle 18.45 spazio allo spettacolo, gossip e interviste. Una volta portato alla luce ciò, però, un cambiamento tutt’altro che gioioso perc’è eccome. (Continua dopo le foto) Accadrà proprio domenica 28 marzo 2021. Unastorica che segnerà la fine di Live-Non è la. Il...

FQMagazineit : Ogni Mattina, gli ascolti sotto l’1% portano a “dimezzare” la durata del programma. E dal 2 aprile “chiude” il Tg8 - FratoniIlaria : RT @teatrosancarlo: #TSConstream Il #QuartettoTSC chiude gli appuntamenti #online del mese di #Marzo21. In programma i quartetti di #Beeth… - teatrosancarlo : #TSConstream Il #QuartettoTSC chiude gli appuntamenti #online del mese di #Marzo21. In programma i quartetti di… - elsa62186327 : RT @gianbus86: #Thread (1)A volte la censura può salvarti la carriera;ti ritrovi a guardare indietro e quasi a ringraziare la prepotenza di… - gianbus86 : #Thread (1)A volte la censura può salvarti la carriera;ti ritrovi a guardare indietro e quasi a ringraziare la prep… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiude programma

Il Fatto Quotidiano

Sulle altre reti, l'ultima puntata di Stasera tutto è possibilecon 1.894.000 spettatori ... Il secondoè su Canale5: il film Ghost, con Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg, ha ...Un'Italia concepita nella Divina Commedia "com'a Pola presso del Carnaro, ch'Italiae suoi ... Tale Webinar darà l'avvio al progetto e presenterà i molteplici eventi del: interverranno ...Ringrazio la rete per aver confermato il programma e per continuare a credere in questo progetto! Vi aspetto domani in diretta e da dopo Pasqua, sempre con tutta la mia squadra al completo, Ogni ...Fino al prossimo 6 aprile non si potrà andare personalmente negli uffici comunali. L’ha deciso il sindaco De Donatis. Garantiti i servizi indifferibili ...