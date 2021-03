Carolyn Smith non trattiene la lacrime e confessa: “Quando sto male in diretta…” (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ospite d’onore della puntata de La Canzone Segreta della scorsa settimana Carolyn Smith ha mostrato tutta la sua commozione e sensibilità per l’omaggio ricevuto. Accolta con estremo affetto da Serena Rossi la giurata di Ballando con le stelle si è detta molto emozionata, inconsapevole di quello che le sarebbe aspettato. Ad omaggiarla fino a farla piangere Paolo Belli, il corpo di ballo di Ballando ma soprattutto Milly Carlucci che non hanno mancato di manifestarle il suo affetto. Carolyb Smith solonotizie24Carolyn Smith, il messaggio d’affetto di Paolo Belli: “Little sister” Paolo Belli ha dedicato a Carolyn Smith una canzone speciale, La voce del silenzio, un brano che per la giurata ha un significato particolare. Belli ha spiegato quanto è vero e sincero il legame ... Leggi su solonotizie24 (Di mercoledì 24 marzo 2021) Ospite d’onore della puntata de La Canzone Segreta della scorsa settimanaha mostrato tutta la sua commozione e sensibilità per l’omaggio ricevuto. Accolta con estremo affetto da Serena Rossi la giurata di Ballando con le stelle si è detta molto emozionata, inconsapevole di quello che le sarebbe aspettato. Ad omaggiarla fino a farla piangere Paolo Belli, il corpo di ballo di Ballando ma soprattutto Milly Carlucci che non hanno mancato di manifestarle il suo affetto. Carolybsolonotizie24, il messaggio d’affetto di Paolo Belli: “Little sister” Paolo Belli ha dedicato auna canzone speciale, La voce del silenzio, un brano che per la giurata ha un significato particolare. Belli ha spiegato quanto è vero e sincero il legame ...

Ultime Notizie dalla rete : Carolyn Smith Carolyn Smith felice per una notizia ricevuta oggi: 'Ottimismo!' (VIDEO) Carolyn Smith felice per una bella notizia: 'Ascoltate'. L'invito ai followers su instagram Ha pubblicato un video in cui si fa il punto della situazione covid Carolyn Smith su instagram oggi, ...

Rossi stacca Bonolis (r). De Filippi boom anche con Amici - ... con Serena Rossi alla conduzione a eccitare i ricordi e le emozioni di Mika, Romina Power, Ciro Ferrara, Marcella Bella, Carolyn Smith e Michele Placido, ha conquistato 3,984 milioni ed il 17,4%, in ...

Carolyn Smith testimonial dei pazienti oncologici a Oderzo. «Non abbiate paura vaccinatevi subito» La Tribuna di Treviso Carolyn Smith felice per una notizia ricevuta oggi: “Ottimismo!” (VIDEO) Carolyn Smith felice per una bella notizia: "Ascoltate". L'invito ai followers su instagram Ha pubblicato un video in cui si fa il punto della situazione ...

La coreografa Carolyn Smith testimonial del vaccino L’artista che nel 2015 è stata colpita da un tumore al seno, ha postato su Instagram la sua immagine mentre riceve la dose a Oderzo ...

