Assassinio sul Nilo slitta al 2022 mentre Armie Hammer è indagato per stupro dal LAPD (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tra le date delle uscite Disney slittate in avanti c'è Assassinio sul Nilo, a rischio viste le accuse di stupro piovute su Armie Hammer, co-protagonista del mistery. Tra i film Disney la cui è uscita è slittata in avanti a causa dell'emergenza sanitaria, è passato sotto traccia il rinvio di Assassinio sul Nilo, il vero elefante nella stanza a causa dell'indagine per stupro che vede coinvolta la star Armie Hammmer. Il mistery diretto e interpretato da Kenneth Branagh, costato 90 milioni di dollari, è stato spostato dapprima dal 23 ottobre al 18 dicembre 2020 per poi slittare al 17 settembre 2021. La nuova data di uscita per la pellicola con Gal Gadot, Tom Bateman e Annette Bening, è l'11 ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 24 marzo 2021) Tra le date delle uscite Disneyte in avanti c'èsul, a rischio viste le accuse dipiovute su, co-protagonista del mistery. Tra i film Disney la cui è uscita èta in avanti a causa dell'emergenza sanitaria, è passato sotto traccia il rinvio disul, il vero elefante nella stanza a causa dell'indagine perche vede coinvolta la starHammmer. Il mistery diretto e interpretato da Kenneth Branagh, costato 90 milioni di dollari, è stato spostato dapprima dal 23 ottobre al 18 dicembre 2020 per poire al 17 settembre 2021. La nuova data di uscita per la pellicola con Gal Gadot, Tom Bateman e Annette Bening, è l'11 ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Assassinio sul Nilo slitta al 2022 mentre Armie Hammer è indagato per stupro dal LAPD… - movie_digger : LE NUOVE DATE DEI FILM DISNEY: Crudelia: 28 maggio in sala e su Disney+ accesso vip Luca: 18 giugno solo su Disney+… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Free Guy, Shang Chi, The King's Man, Deep Water e Assassinio sul Nilo: la nuova data di uscita dei film Di… - DebbyR96 : RT @rakyhARTness: Assassinio sul Nilo nel 2022 : - rakyhARTness : Assassinio sul Nilo nel 2022 : -