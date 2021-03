(Di mercoledì 24 marzo 2021)rie dà fiducia alla Sicilia e all’aeroporto di. La compagnia aerea irlandese ha infatti aperto seitratte: Malta, Roma Ciampino, Lamezia Terme, Pescara, Treviso, e Katowice in Polonia. Così ampliando e portando lea undici. La presentazione a Palazzo d’Orleans, a Palermo, presente tra gli altri il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci. mra/vbo/r su Il Corriere della Città.

Advertising

AnsaSicilia : Aeroporti: Ryanair, sei nuove rotte a Trapani-Birgi. Musumeci, abbiamo vinto scommessa su scalo | #ANSA - CorriereCitta : Aeroporti, Ryanair lancia 6 nuove rotte per Trapani - damienmofarrell : RyanAir investe sulla Puglia e attiva 10 nuove rotte tra gli aeroporti di Bari e Brindisi - MeridioNews : Aeroporti: Ryanair, sei nuove rotte a Trapani-Birgi «Il nostro è un messaggio di ottimismo e crescita» - infoiteconomia : RyanAir investe sulla Puglia e attiva 10 nuove rotte tra gli aeroporti di Bari e Brindisi - Ostuni News -

Ultime Notizie dalla rete : Aeroporti Ryanair

Nelle scorse settimaneaveva annunciato e messo in vendita i voli Rimini " Cagliari (il ... Con gli stop legati all'emergenza covid gliitaliani hanno visto un crollo di passeggeri nel ...... ha detto il direttore commerciale di, Jason Mc Guinness. Jason Mc Guinness non ha nascosto ... in particolare degliregionali italiani. Questo va a compromettere lo sviluppo ...Il Presidente di Trapani Airport/Airgest, Salvatore Ombra, ha dichiarato: “Ringrazio il management di Ryanair, compagnia di grande prestigio internazionale, che ha voluto credere nel potenziale ...TRAPANI - Sei nuovi collegamenti da Trapani Birgi verso Italia, Polonia e Malta. Le nuove rotte di Ryanair sono state presentate nel corso di una ...