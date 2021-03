A Reggio Emilia nasce ‘Union’ per tutelare i diritti dei riders

Leggi su dire

(Di mercoledì 24 marzo 2021) REGGIO EMILIA – I riders di Reggio Emilia si organizzano e battono i pugni per ottenere più tutele e diritti. Sono circa una cinquantina i lavoratori aderenti alla neonata “Union” reggiana (costituita oggi), che già venerdì faranno sentire la loro voce sospendendo come in altre 20 città italiane le consegne per conto di Glovo, Just Eat, Deliveroo e Uber eats e invitando i cittadini a non ordinare cibo pronto dalle multinazionali del food.