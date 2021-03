Usa, grave sparatoria in Colorado: ci sono almeno 10 morti (Di martedì 23 marzo 2021) . La tragedia si è verificata al supermercato “King Soopers” di Boulder Una gravissima sparatoria ha portato alla morte di almeno 10 persone in un supermercato di Boulder, in Colorado. Il responsabile, ferito dalla polizia, è stato arrestato dopo un lungo scontro. Il capo della polizia L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 23 marzo 2021) . La tragedia si è verificata al supermercato “King Soopers” di Boulder Una gravissimaha portato alla morte di10 persone in un supermercato di Boulder, in. Il responsabile, ferito dalla polizia, è stato arrestato dopo un lungo scontro. Il capo della polizia L'articolo proviene da Inews.it.

