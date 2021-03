Sparatoria in Colorado: almeno dieci morti (Di martedì 23 marzo 2021) Sparatoria in Colorado. Sono almeno dieci i morti, incluso un agente di polizia, nella Sparatoria avvenuta in un supermercato di Boulder, in Colorado negli Stati Uniti. Gli spari sono stati sentital King Soop, un esercizio commerciale in una zona residenziale. Sparatoria in Colorado l’uomo che ha aperto il fuoco è stato arrestato ed è stato ferito, tra Leggi su periodicodaily (Di martedì 23 marzo 2021)in. Sono, incluso un agente di polizia, nellaavvenuta in un supermercato di Boulder, innegli Stati Uniti. Gli spari sono stati sentital King Soop, un esercizio commerciale in una zona residenziale.inl’uomo che ha aperto il fuoco è stato arrestato ed è stato ferito, tra

