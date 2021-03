Si può viaggiare all’estero per turismo? Sì, anche partendo dalla zona rossa (ma con dei limiti): conferma del Viminale ai tour operator (Di martedì 23 marzo 2021) anche chi si trova in zona rossa o arancione può andare all’estero per turismo. A patto di rispettare alcune condizioni: viaggi autorizzati solo in un elenco specifico di Paesi, tampone obbligatorio all’andata (se previsto dalle autorità locali di destinazione) e al ritorno, eventuale isolamento fiduciario in assenza del test al rientro. La conferma arriva da Astoi Confindustria Viaggi che ha sottoposto formalmente il quesito al ministero dell’Interno alla luce delle ultime restrizioni anti-Covid. L’associazione, che rappresenta oltre il 90% del mercato del tour operating in Italia, riferisce che “fino ad ora non c’era chiarezza su come la normativa che consente di recarsi liberamente in un Paese dell’area Ue/Schengen potesse conciliarsi con le misure restrittive ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021)chi si trova ino arancione può andareper. A patto di rispettare alcune condizioni: viaggi autorizzati solo in un elenco specifico di Paesi, tampone obbligatorio all’andata (se previsto dalle autorità locali di destinazione) e al ritorno, eventuale isolamento fiduciario in assenza del test al rientro. Laarriva da Astoi Confindustria Viaggi che ha sottoposto formalmente il quesito al ministero dell’Interno alla luce delle ultime restrizioni anti-Covid. L’associazione, che rappresenta oltre il 90% del mercato deloperating in Italia, riferisce che “fino ad ora non c’era chiarezza su come la normativa che consente di recarsi liberamente in un Paese dell’area Ue/Schengen potesse conciliarsi con le misure restrittive ...

Ultime Notizie dalla rete : può viaggiare Andare in vacanza all'estero è fattibile, farlo in Italia neanche per sogno ...gli italiani a viaggiare verso l'estero. Dunque non c'è lockdown che possa chiudere in casa gli italiani interessati ai viaggi verso mete estere fruibili per turismo. Chi ha voglia di evadere può ...

