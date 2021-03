Sci, Brignone e Gross campioni italiani di slalom (Di martedì 23 marzo 2021) Livigno, 23 marzo 2021 " Federica Brignone sul tetto d'Italia nello slalom speciale. La valdostana ha conquistato l'ottavo titolo tricolore assoluto della carriera oggi a Livigno, vincendo la prova ... Leggi su quotidiano (Di martedì 23 marzo 2021) Livigno, 23 marzo 2021 " Federicasul tetto d'Italia nellospeciale. La valdostana ha conquistato l'ottavo titolo tricolore assoluto della carriera oggi a Livigno, vincendo la prova ...

neveitaliasport : RT @neveitalia: Brignone dopo l'ottavo titolo tricolore, il primo in slalom: 'Amo lo sci alla follia, qui a Livigno una goduria' #23Marzo h… - neveitalia : Brignone dopo l'ottavo titolo tricolore, il primo in slalom: 'Amo lo sci alla follia, qui a Livigno una goduria'… - azzurro_di_sci : RT @raceskimagazine: Una Brignone d’oro in slalom: «Sto sciando bene. Gli Assoluti? Bel momento per incontrare le giovani» - MirkovicRN : RT @RaiSport: #Brignone campionessa italiana di slalom a Livigno Ottavo titolo nazionale per la valdostana #SciAlpino @FedeBrignone Leggi… - AnsaTrentinoAA : Sci: Brignone campionessa italiana di slalom a Livigno. Secondo scudetto tricolore in carriera per Stefano Gross |… -

Ultime Notizie dalla rete : Sci Brignone Sci, Brignone e Gross campioni italiani di slalom Livigno, 23 marzo 2021 " Federica Brignone sul tetto d'Italia nello slalom speciale. La valdostana ha conquistato l'ottavo titolo tricolore assoluto della carriera oggi a Livigno, vincendo la prova tra i pali stretti con una rimonta ...

Sci: Brignone campionessa italiana di slalom a Livigno Ottavo titolo nazionale per Federica Brignone, il primo nello slalom dopo averne già vinti 4 in gigante, 2 in combinata e 1 in superG. La 30enne dei Carabinieri si è imposta oggi a Livigno fra i "rapid gates". Seconda a metà gara, la ...

Sci, Brignone: ''Non ho più motivazioni". Ultimo gigante alla Robinson la Repubblica Sci, Brignone e Gross campioni italiani di slalom Titoli tricolore tra i pali stretti a Brignone, che riscatta una stagione opaca, e Gross, Vinatzer terzo. Bene la giovane Tschurtschenthaler ...

Brignone dopo l'ottavo titolo tricolore, il primo in slalom: "Amo lo sci alla follia, qui a Livigno una goduria" Federica Brignone è decisamente sorridente e rilassata ai microfoni ... non devo riconciliarmi con lo sci, mi diverto sempre sulla neve e amo questo sport alla follia”.

