Ronaldo a Pepe infortunato | «Torna in campo | che vinco io» Pepe torna in campo e lo elimina VIDEO

Cristiano Ronaldo ha quel modo un po' così di tirarti su, da amico. Ti sostiene, ma nel farlo deve comunque ricordati che ti batterà. Poi, però, perde. E il VIDEO del siparietto (svelato dalla Uefa) diventa virale. E' successo durante la sfida tra degli ottavi di Champions tra Juve e Porto. Al 31? Pepe, amico e compagno di nazionale di Cr7, resta a terra dolorante sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Mentre esce dal campo assistito dai medici Cristiano Ronaldo si avvicina, gli stringe la mano e gli dice: "Gioca. Vincerò io e sarò con te in campo. Vincerò e sarò con te in campo". Pepe lo prende più o meno in parola: torna in campo e lo elimina.

