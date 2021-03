Record presenze Serie A: la classifica dei calciatori (Di martedì 23 marzo 2021) La classifica dei giocatori più presenti nella storia della Serie A: Buffon ha superato Maldini al 1° posto e guida fra i giocatori in attività Chi detiene il Record più partite in Serie A? In questa graduatoria vediamo quelli che sono stati i calciatori che hanno collezionato più presenze nel massimo campionato italiano di calcio. Record presenze Serie A: Gianluigi Buffon, scendendo in campo con la maglia della Juventus nel Derby della Mole del 4 luglio 2020, ha ottenuto il primato assoluto, e attualmente ha totalizzato 654 presenze in Serie A con le casacche di Parma e Juventus. Alle sue spalle lo storico ex primatista Paolo Maldini, fermatosi a 647 presenze tutte con la maglia del ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021) Ladei giocatori più presenti nella storia dellaA: Buffon ha superato Maldini al 1° posto e guida fra i giocatori in attività Chi detiene ilpiù partite inA? In questa graduatoria vediamo quelli che sono stati iche hanno collezionato piùnel massimo campionato italiano di calcio.A: Gianluigi Buffon, scendendo in campo con la maglia della Juventus nel Derby della Mole del 4 luglio 2020, ha ottenuto il primato assoluto, e attualmente ha totalizzato 654inA con le casacche di Parma e Juventus. Alle sue spalle lo storico ex primatista Paolo Maldini, fermatosi a 647tutte con la maglia del ...

Advertising

bornjuventino : @_grazy87 E tranne la società che tiene due persone da RSA questo sempre rotto e l’altro che deve fare i suoi record di presenze! - dei_voce : RT @SSLazioOrg: Eguagliato il record di #Favalli 401 presenze per il boss #StefanRadu - IoNascoQui : CON LA PRESENZA DI IERI HA RAGGIUNTO AL PRIMO POSTO DELLE PRESENZE ASSOLUTE CON L'AQUILA SUL PETTO GIUSEPPE FAVALLI… - SSLazioOrg : RT @SSLazioOrg: Eguagliato il record di #Favalli 401 presenze per il boss #StefanRadu - simone_vergarii : RT @CB_Ignoranza: Con quella di oggi Lionel Messi ha raggiunto le 768 presenze in carriera col Barcellona, staccando Xavi e diventato il ca… -