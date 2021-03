R.Mussolini: nessun aventi diritto venga escluso dal contributo (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “In questi giorni il Comune di Roma ha aggiornato i dati relativi ai cittadini con disabilita’ gravissima. Sono 3166 quelli che hanno presentato istanza nel 2020 per ottenere l’erogazione del beneficio economico, contributo/assegno per il caregiver o per l’assistenza specialistica.” “Abbiamo assistito, in piena pandemia, e quindi in piena crisi socio-sanitaria, ad un rimpallo di responsabilita’ tra l’amministrazione comunale e la Regione Lazio per integrare le somme necessarie a copertura. Una disputa tra “compari”, tra i Cinque Stelle e il Pd di Zingaretti.” “Un confronto al ribasso a danno dei piu’ fragili. Ad oggi sembrerebbe, infatti, che potrebbero restare fuori, con le somme messe a disposizione, circa 1.000 famiglie. Addirittura c’e’ chi paventa un ricalcolo al ribasso.” “Tutto questo e’, a dir poco, inaccettabile. Assistiamo in queste settimane ad un ... Leggi su romadailynews (Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “In questi giorni il Comune di Roma ha aggiornato i dati relativi ai cittadini con disabilita’ gravissima. Sono 3166 quelli che hanno presentato istanza nel 2020 per ottenere l’erogazione del beneficio economico,/assegno per il caregiver o per l’assistenza specialistica.” “Abbiamo assistito, in piena pandemia, e quindi in piena crisi socio-sanitaria, ad un rimpallo di responsabilita’ tra l’amministrazione comunale e la Regione Lazio per integrare le somme necessarie a copertura. Una disputa tra “compari”, tra i Cinque Stelle e il Pd di Zingaretti.” “Un confronto al ribasso a danno dei piu’ fragili. Ad oggi sembrerebbe, infatti, che potrebbero restare fuori, con le somme messe a disposizione, circa 1.000 famiglie. Addirittura c’e’ chi paventa un ricalcolo al ribasso.” “Tutto questo e’, a dir poco, inaccettabile. Assistiamo in queste settimane ad un ...

