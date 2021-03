Premio Strega, i dodici finalisti: le donne battono gli uomini sette a cinque (Di martedì 23 marzo 2021) sette donne e cinque uomini nei dodici finalisti del Premio Strega che parteciperanno alla semifinale del riconoscimento letterario il 10 giugno. Ora inizia la vera gara tra le polemiche per gli esclusi eccellenti e le storie che tanto riflettono l’anno trascorso in pandemia, come ha commentato la presidente del comitato Melania G. Mazzucco. Leggi anche › Premio Strega, svelati i primi nomi per un’edizione che si annuncia al femminile › Premio Strega 2020, vince (per la seconda volta) Sandro Veronesi con Il Colibrì ... Leggi su iodonna (Di martedì 23 marzo 2021)neidelche parteciperanno alla semifinale del riconoscimento letterario il 10 giugno. Ora inizia la vera gara tra le polemiche per gli esclusi eccellenti e le storie che tanto riflettono l’anno trascorso in pandemia, come ha commentato la presidente del comitato Melania G. Mazzucco. Leggi anche ›, svelati i primi nomi per un’edizione che si annuncia al femminile ›2020, vince (per la seconda volta) Sandro Veronesi con Il Colibrì ...

