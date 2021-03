Powell (Fed): “Sosteniamo ripresa, condizioni migliorate ma ci sono ancora persone in difficoltà” (Di martedì 23 marzo 2021) Il presidente della Fed, Jerome Powell, assicura che la banca centrale continuerà a garantire il proprio sostegno alla ripresa economica. WASHINGTON – Jerome Powell, numero uno della Fed, si prepara a tenere l’atteso discorso alla commissione servizi finanziari della Camera insieme al segretario al Tesoro, Janet Yellen. Fed: “Sostegno alla ripresa” “La ripresa si è mossa più velocemente del previsto e sembra rafforzarsi“, si legge negli estratti del discorso che il presidente della banca centrale americana pronuncerà al Congresso. Powell ha sottolineato come le condizioni del mercato del lavoro siano migliorate ma, al tempo stesso, ha ammonito circa le difficoltà di milioni di americani. In ogni caso, la Fed continuerà a ... Leggi su newsmondo (Di martedì 23 marzo 2021) Il presidente della Fed, Jerome, assicura che la banca centrale continuerà a garantire il proprio sostegno allaeconomica. WASHINGTON – Jerome, numero uno della Fed, si prepara a tenere l’atteso discorso alla commissione servizi finanziari della Camera insieme al segretario al Tesoro, Janet Yellen. Fed: “Sostegno alla” “Lasi è mossa più velocemente del previsto e sembra rafforzarsi“, si legge negli estratti del discorso che il presidente della banca centrale americana pronuncerà al Congresso.ha sottolineato come ledel mercato del lavoro sianoma, al tempo stesso, ha ammonito circa ledi milioni di americani. In ogni caso, la Fed continuerà a ...

Advertising

finanza_online : RT @lauranaka: #Powell su successo #Bitcoin : 'troppo volatile per essere moneta, e non è supportato da niente, fattore che lo rende più so… - angiuoniluigi : RT @Agenzia_Ansa: Powell: 'ripresa sembra rafforzarsi, Fed la sosterrà'. ' Più occupazione ma ancora milioni di persone in difficoltà' #ANS… - cjmimun : Powell, ripresa sembra rafforzarsi, Fed la sosterra' - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Powell: 'ripresa sembra rafforzarsi, Fed la sosterrà'. ' Più occupazione ma ancora milioni di persone in difficoltà' #ANS… - MilanoFinanza : Powell (Fed) a sorpresa: il bitcoin è come l’oro -