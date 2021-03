**Pd: per Gruppo Camera nome condiviso o più candidate, soluzione legata a Senato** (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) – Pochi giorni per “trovare una soluzione”. Enrico Letta ha dato le coordinate, nel suo intervento al Gruppo Pd della Camera, per realizzare l’auspicato cambio di guida e di genere. “Non possiamo accettare di avere tutti uomini ai nostri vertici”, ha detto. Il segretario ha ringraziato più volte Graziano Delrio, al quale ha anche chiesto di “guidare” il percorso per la successione nelle mani di una donna. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) – Pochi giorni per “trovare una”. Enrico Letta ha dato le coordinate, nel suo intervento alPd della, per realizzare l’auspicato cambio di guida e di genere. “Non possiamo accettare di avere tutti uomini ai nostri vertici”, ha detto. Il segretario ha ringraziato più volte Graziano Delrio, al quale ha anche chiesto di “guidare” il percorso per la successione nelle mani di una donna. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Enrico Letta ha avuto ieri un incontro 'molto, molto positivo' con Roberto Speranza. La notizia si è appresa solo oggi da fonti del Nazareno. Il segretario del, sottolineano le stesse fonti considera il ministro della Salute e coordinatore di Articolo1, un 'interlocutore privilegiato'. Letta e Speranza hanno 'valutato insieme la costruzione di una ...... iniziando a rendere operativi i 50 postila bassa intensità di cura e i 150 posti Covid, previsti da tempo e non ancora mai attivati. Non abbiamo più sentito la voce delsulle grandi opere ...La commissione Sanità presieduta da Enrico Sostegni ha avviato l’indagine conoscitiva sul sistema di accreditamento, convenzionamento e controlli delle strutture di assistenza di minori e famiglie in ...(ANSA) - PESARO, 23 MAR - "Dopo Pasqua, screening a tappeto per tutto il mondo scolastico". Lo propone il sindaco di Pesaro, presidente Ali e coordinatore sindaci Pd Matteo Ricci, che rilancia anche a ...