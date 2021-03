Pd | Letta | “Un partito con vertici tutti uomini è irricevibile”

(Di martedì 23 marzo 2021)ai parlamentari del Pd: “Evitiamo di stare settimane sui giornali su questi temi interni. Io guardo alla mia coscienza”. ROMA – Enricoha incontrato i parlamentari del Pd. Sono giorni frenetici al Nazareno dopo la decisione del nuovo segretario di affidare alle donne il ruolo di capogruppo alla Camera e al Senato. Se a Montecitorio il passo indietro di Delrio è ufficiale, a Palazzo Madama i dubbi di Marcucci non sono stati sciolti. Riserve che hanno portatoa chiedere un “sacrificio gravoso per evitare di stare settimane sui giornali su questi temi interni. Io guardo solo alla mia coscienza e alla mia responsabilità“. L’appello diai senatori Dem Enricoha deciso di incontrare sia deputati che i senatori dem. Il vertice più teso è stato sicuramente con gli ...

E visto che Marcucci aveva rivendicato autonomia,ha risposto: 'Gruppi esi sostengono a vicenda. Autonomia non vuol certo dire che ognuno va in una direzione e uno in un'altra'. L'ex ...(r.cr.) Nella foto (dal sito delDemocratico): il nuovo segretario del Pd EnricoRoma, 23 mar. (Adnkronos) - "Il Comitato per la legislazione ha votato oggi all unanimità, su proposta del collega Dori (M5S) un importate parere sul disegno di conversione del decreto 30, che ...Il neosegretario parlando all'assemblea ha rivelato che nelle prossime ore incontrerà l'ex premier e leader M5s. Intanto il capogruppo dem si è fatto da parte. Due gli obiettivi del segretario: riequi ...