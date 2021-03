Pd | Letta | ‘non accettabile avere tutti uomini ai vertici’**

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma, 23 mar (Adnkronos) – “Se condividiamo questa ambizione di giocare una simile partita in Europa non possiamo accettare diai nostri vertici. In Europa la questione di genere è cruciale. La diversità rende più credibili, moderne, innovative le classi dirigenti”. Lo ha detto Enricoall’Assemblea dei deputati del Pd. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : **Pd Letta

... il capogruppo si sarebbe detto disponibile a farsi da parte sottolineando che si deve aiutare il segretario, Enrico, a perseguire l'obiettivo della parità di genere. 'Sono il primo a farmi ...Il segretario del, Enrico, ha annunciato durante l'assemblea delalla Camera che domani vedrà l'ex premier Giuseppe Conte, leader indicato di M5s."L'arrivo di Draghi dentro il Consiglio europeo, con tutta ...Roma, 23 mar (Adnkronos) - "Qualunque scelta farà sulla donna da eleggere sarà per me la migliore, perché il rispetto dell'autonomia del gruppo è per me fondamentale". Lo ha detto Enrico Letta all'Ass ...Il segretario del Pd Enrico Letta parla in un’intervista a Repubblica del ruolo delle donne nel partito dopo l’annuncio di voler sostituire gli attuali capigruppo in Parlamento con due figure ...