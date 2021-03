Pd, Letta insiste sulle donne: «In Europa conta la parità di genere». E dà appuntamento a Conte (Di martedì 23 marzo 2021) Purché siano donne. Enrico Letta non recede dal proposito di sostituire gli attuali capigruppo Pd di Camera e Senato, Graziano Del Rio e Giuseppe Marcucci. Ufficialmente perché «in Europa la questione di genere è cruciale». Ma molto c’entra anche la circostanza che tanto Del Rio quanto Marcucci ricordano troppo l’era-Renzi. E questo a Letta non può piacere. Ovviamente non può dirlo, e per questo invoca l’alternanza di genere. «La diversità – dice all’assemblea dei deputati – rende più credibili, moderne, innovative le classi dirigenti». E lui coltiva una grande ambizione: «Fare del Pd il partito guida di una nuova idea di progresso in Europa». Ma al Senato Marcucci resiste Per questo, aggiunge, non possiamo accettare di avere tutti uomini ai nostri vertici». Se non è ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 marzo 2021) Purché siano. Enriconon recede dal proposito di sostituire gli attuali capigruppo Pd di Camera e Senato, Graziano Del Rio e Giuseppe Marcucci. Ufficialmente perché «inla questione diè cruciale». Ma molto c’entra anche la circostanza che tanto Del Rio quanto Marcucci ricordano troppo l’era-Renzi. E questo anon può piacere. Ovviamente non può dirlo, e per questo invoca l’alternanza di. «La diversità – dice all’assemblea dei deputati – rende più credibili, moderne, innovative le classi dirigenti». E lui coltiva una grande ambizione: «Fare del Pd il partito guida di una nuova idea di progresso in». Ma al Senato Marcucci resiste Per questo, aggiunge, non possiamo accettare di avere tutti uomini ai nostri vertici». Se non è ...

