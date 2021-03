Omicidio Panaro | il figlio del consigliere Dc di Paola ucciso nell’82 a Le Iene | “Indagati non processabili perché deceduti Ma 6 sono vivi”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 marzo 2021) Non posessere processati per. Ma in realtà dei nove presunti responsabili della morte di Pompeonel 1982 a, in provincia di Cosenza, solo tremorti. Gli altri sei, invece,. Alcuni liberi e altri detenuti. Il servizio sulla storia dell’dell’exdemocristianoquasi 39 anni fa andrà in onda su Italia Uno nella puntata di stasera delle. IlPaoloracconta i misteri e i depistaggi che costellano la vicenda di suo padre. Solo nel 2013, infatti, la magistratura ha rinviato a giudizio uno dei suoi presunti assassini: ...