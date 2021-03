Nuovi dati ISTAT | con i giusti strumenti aiutiamo le nostre imprese a crescere

Leggi su ilblogdellestelle

(Di martedì 23 marzo 2021) Irecentemente pubblicati ci dicono che, nel gennaio 2021, le esportazioni italiane hanno registrato una crescita congiunturale del +2,3% (+4,0% verso i Paesi dell’UE e +0,4% verso i mercati extracomunitari). Nello stesso mese, inoltre, il saldo commerciale risulta positivo per 1.587 milioni di euro, con un aumento di 1.053 milioni rispetto a gennaio 2020. Questo ennesimo dato, in un quadro economico ancora deteriorato per via della crisi sanitaria, dimostra come il nostro export sia in grado di resistere alle turbolenze con spirito di adattamento e innovazione. Tra le grandi economie, se si esclude la Cina, l’Italia è quella che ha maggiormente contenuto il calo delle esportazioni nel 2020 (-9,7% a fronte del -10% della Spagna, del -11% del Giappone, del -13,5% della Germania, del -14,6% degli Stati Uniti, del -16,3% di Francia e Regno ...