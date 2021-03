La spada azzurra a squadre trionfa a Kazan con super Fichera

(Di martedì 23 marzo 2021) Primo trionfo dell'anno per l'Italia della scherma. Lamaschile avince a, in Russia, sede dei Mondiali 2014, al termine della gara ache ha concluso la tappa russa del ...

Primo trionfo dell'anno per l'Italia della scherma. Lamaschile a squadre vince a Kazan, in Russia, sede dei Mondiali 2014, al termine della gara a squadre che ha concluso la tappa russa del circuito di Coppa del Mondo. È il quartetto azzurro composto da Marco Fichera, Andrea Santarelli, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini che ha battuto in finale la Francia per 45-39. Festa azzurra a Kazan! Fantastica vittoria dell'Italia nella prova a squadre della tappa di Coppa del Mondo di spada che si è tenuta sulle pedane russe. Il quartetto composto da Andrea Santarelli, Marco Fichera, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini. L'Italia di spada maschile ha vinto la gara a squadre che ha concluso la tappa russa del circuito di Coppa del Mondo di spada, a Kazan. Il quartetto azzurro composto da Marco Fichera, Andrea Santarelli, Davide Di Veroli e Gabriele Cimini.