La Boschi fulmina Scanzi | Bugiardo arrogante | perché dobbiamo pagare il canone Rai?

Leggi su ilgiornale

(Di martedì 23 marzo 2021) Francesca Galici Anche Maria Elenaè intervenuta nella polemica sul vaccino ad Andreacon un lungo e pungente post pubblicato su Facebook Il caso del vaccino di Andreacontinua a tenere banco. Oggi è Maria Elena, di Italia viva, a tuonare contro il giornalista de Il Fatto Quotidiano, che nei giorni precedenti ha ricevuto la prima dose del preparato AstraZeneca. Il deputato ed ex ministro, toscana come, non usa mezzi termini nel lungo post pubblicato su Facebook poche ore fa, soffermandosi soprattutto sul ruolo di Andreain. "C'è un giornalista pagato dalla, dal Fatto Quotidiano e da La7 per insultarci costantemente in TV. Si chiama Andrea. La sua volgare ...