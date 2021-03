Juve, ora è giusto che Andrea Agnelli ci metta la faccia (Di martedì 23 marzo 2021) Agnelli, al di là della retorica, deve scendere in campo e fare chiarezza perché la Juve ha bisogno di guardare al futuro più che al passato. GUARDA IL VIDEO Foto Agnelli: Twitter Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 23 marzo 2021), al di là della retorica, deve scendere in campo e fare chiarezza perché laha bisogno di guardare al futuro più che al passato. GUARDA IL VIDEO Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ZZiliani : Una cosa che il #Milan non può non fare è pagare al #Chelsea i 28 milioni per #Tomori. Se è costato 35 #Tonali, che… - forumJuventus : Allegri al club: 'Con la Juve separazione naturale, diversità di vedute ma da passionale ci sono rimasto molto lega… - SkySport : Dybala, messaggio alla Juve: 'Restiamo uniti, non vedo l'ora di tornare dopo la sosta' - yoshi5477 : RT @forumJuventus: GdS-CdS-TS: 'Juve, Pirlo ora rischia. Il futuro del tecnico in bilico da ora, Tudor pronto. Per il prossimo anno il tot… - CianiG : @antoniogranato il casino che hanno fatto nella F1 gli Agnelli ora sono riusciti farlo pure alla Juve, mi preoccupa… -