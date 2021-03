Isola dei Famosi, dopo l’eliminazione Akash Kumar pubblica la chat con Tommaso Zorzi (Di martedì 23 marzo 2021) dopo la sua eliminazione dal reality L’Isola dei Famosi, Akash Kumar pubblica sui social una chat con Tommaso Zorzi. Poi la cancella. Il modello Akash Kumar è stato eliminato nella seconda puntata de “L’Isola dei Famosi”Ieri sera è stato eliminato da L’Isola dei Famosi, Akash Kumar il modello dagli occhi di ghiaccio. Nella puntata andata in onda ieri sera, anche la conduttrice Ilary Blasi ha perso la pazienza con il giovane ragazzo, dopo che ha provato a convincerlo a rimanere sulla Parasite Island. LEGGI ANCHE—>PIERPAOLO PETRELLI SU GIULIA: ECCO PERCHE’ NON L’HA ... Leggi su formatonews (Di martedì 23 marzo 2021)la sua eliminazione dal reality L’deisui social unacon. Poi la cancella. Il modelloè stato eliminato nella seconda puntata de “L’dei”Ieri sera è stato eliminato da L’deiil modello dagli occhi di ghiaccio. Nella puntata andata in onda ieri sera, anche la conduttrice Ilary Blasi ha perso la pazienza con il giovane ragazzo,che ha provato a convincerlo a rimanere sulla Parasite Island. LEGGI ANCHE—>PIERPAOLO PETRELLI SU GIULIA: ECCO PERCHE’ NON L’HA ...

