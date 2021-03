Isola dei Famosi, Akash Kumar contro Tommaso Zorzi: spunta una chat (Di martedì 23 marzo 2021) 'Quante cose dicono di me…cose che neanche io sapevo! Leggo dell'operazione agli occhi….purtroppo l'invidia è una brutta bestia', ha poi puntualizzato. Ma l'accusa più forte è per ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 23 marzo 2021) 'Quante cose dicono di me…cose che neanche io sapevo! Leggo dell'operazione agli occhi….purtroppo l'invidia è una brutta bestia', ha poi puntualizzato. Ma l'accusa più forte è per ...

Advertising

davidemaggio : Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per esser… - QuiMediaset_it : Ottimi ascolti per la terza puntata de L'Isola dei Famosi: 19.8% di share e sfiora i 3.500.000 spettatori. Tantissi… - trash_italiano : Elettra che 5 minuti prima di entrare in studio va sul sito Mediaset a leggere i nomi dei concorrenti dell’#Isola: - LuciusEvil85 : RT @_DAGOSPIA_: 'MI HAI CERCATO DI ROVINARE, MA TI HO MANGIATO' – DOPO L’ELIMINAZIONE ALL’'ISOLA DEI FAMOSI' AKASH.. - SemperVittoria : RT @davidemaggio: Un reality è in mano ai fan dell’opinionista: hanno eliminato uno dei personaggi potenzialmente più forti per essersi mac… -