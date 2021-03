Inter-Sassuolo, oggi la Lega decide sul recupero: ecco la data (Di martedì 23 marzo 2021) oggi la Lega Calcio fisserà la data del recupero del match di campionato Inter-Sassuolo, sfida rinviata dopo le quattro positività riscontrate fra i giocatori nerazzurri oggi la Lega Calcio fisserà al 7 aprile la data del recupero del match di campionato Inter-Sassuolo, sfida rinviata dopo le quattro positività riscontrate fra i giocatori nerazzurri. Sempre oggi la Lega ufficializzerà anticipi e posticipi delle ultime nove giornate del campionato di Serie A. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 marzo 2021)laCalcio fisserà ladeldel match di campionato, sfida rinviata dopo le quattro positività riscontrate fra i giocatori nerazzurrilaCalcio fisserà al 7 aprile ladeldel match di campionato, sfida rinviata dopo le quattro positività riscontrate fra i giocatori nerazzurri. Semprelaufficializzerà anticipi e posticipi delle ultime nove giornate del campionato di Serie A. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

tancredipalmeri : Juventus fortunata perché il rinvio di Inter-Sassuolo le permette di rimanere alla stessa distanza dalla testa - FcInterNewsit : CdS - Oggi l'ufficialità: Inter-Sassuolo il 7 aprile, Conte avrà tre partite in otto giorni. No al 14 aprile per un… - tancredipalmeri : Inter senza dubbio la più penalizzata dal rinvio di Inter-Sassuolo: avrebbe trovato un avversario infiacchito dal… - mr_kubra : RT @internewsit: La Russa: «Inter-Sassuolo? Doveva giocarsi! Pirlo finto buono, no vantaggi» - - Andre_Costa95 : RT @FusatoRiccardo: Inter - Sassuolo : mercoledi 7 aprile ore 18.45? -