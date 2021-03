Il presidente Mattarella al Csm con la ministra Cartabia: “Sulla giustizia sono attesi necessari e importanti interventi riformatori” (Di martedì 23 marzo 2021) Sulla giustizia servono “necessari e importanti interventi riformatori”. A dirlo è il capo dello Stato, Sergio Mattarella, presiedendo in via straordinaria il plenum del Consiglio superiore della magistratura. Il presidente della Repubblica è comparso a Palazzo dei Marescialli per il primo intervento ufficiale di Marta Cartabia, nuovo ministro della giustizia. Alla neo guardasigilli, Mattarella ha espresso gli “auguri più intensi per il suo incarico” alla ministra della giustizia. “La guida del ministero della giustizia -ha aggiunto il Capo dello Stato- è sempre di importanza primaria nella vita delle istituzioni del nostro Paese. Lo è particolarmente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 marzo 2021)servono “”. A dirlo è il capo dello Stato, Sergio, presiedendo in via straordinaria il plenum del Consiglio superiore della magistratura. Ildella Repubblica è comparso a Palazzo dei Marescialli per il primo intervento ufficiale di Marta, nuovo ministro della. Alla neo guardasigilli,ha espresso gli “auguri più intensi per il suo incarico” alladella. “La guida del ministero della-ha aggiunto il Capo dello Stato- è sempre di importanza primaria nella vita delle istituzioni del nostro Paese. Lo è particolarmente ...

Advertising

lucianonobili : Un anno fa urlava “il #COVID19 è un banale raffreddore!” Poi ha cambiato idea. Al punto che mentre il Presidente… - chetempochefa : 'I miei figli e i miei nipoti l'hanno abbracciato, gli hanno parlato...avevano sentito tante cose positivissime sul… - Quirinale : Dichiarazione del Presidente #Mattarella in occasione della 'Giornata nazionale della Memoria e dell'Impegno in ric… - fattoquotidiano : Il presidente Mattarella al Csm con la ministra Cartabia: “Sulla giustizia sono attesi necessari e importanti inter… - ninabecks1 : RT @ngiocoli: No, vabbé, troppo divertente. Grandissima @lasoncini. Questo ritratto del vaccinato più famoso d'italia (no, non è il Presid… -