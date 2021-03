Il finale di Sky Rojo apre ad una seconda stagione forse conclusiva | le intenzioni di Álex Pina

(Di martedì 23 marzo 2021) Ildi Sky, la nuova serie Netflix dei creatori de La Casa di Carta, è un enorme cliffhanger chela strada ad una. La serie spagnola di Vancouver Media, arrivata sulla piattaforma lo scorso 19 marzo, è nata già con un ordine iniziale di due stagioni nel novembre 2019. Ildi Skyè dunque volutamente aperto: fin dall’inizio gli showrunner della serieed Esther Martínez Lobato hanno sviluppato il progetto in due stagioni, come parte dell’accordo di esclusiva che hanno firmato con Netflix per la creazione di nuovi contenuti dopo il successo de La Casa di Carta. La storia delle tre prostitute in fuga dal loro sfruttatore sull’isola di Tenerife culmina nel...

Advertising

SkySport : ?? DINAMO ZAGABRIA-TOTTENHAM 3-0 Risultato finale dopo i tempi supplementari ? ? #Orsic (62') ? #Orsic (83') ?… - calciomercatoit : ??Diritti TV - sprint finale tra Sky e DAZN: oggi giornata decisiva - MarekNapoli : RT @napolimagazine: SKY - Marani: 'Il Napoli se tiene questo passo, può fare una grande sprint finale' - FrancescaMulas7 : Domani in diretta da Cinecittà su Sky la finale di #igt , ci sono anche le musiciste cagliaritane #DressinBlack… - champsyco : #hisdarkmaterials e chi si aspettava un simile finale di stagione? Subito avanti con la seconda #Sky #SkyGo -

Ultime Notizie dalla rete : finale Sky

Sky Tg24

Nuova Assemblea oggi in Lega Serie A per decidere sui Diritti Tv del triennio 2021/2024. DAZN in vantaggio su, manca un voto per la maggioranza definitiva Potrebbe essere la giornata decisiva per decidere l'assegnazione dei Diritti Tv per il triennio 2021 - 2024. In queste ore sarà all'ordine del giorno ...... in collaborazione con Netflix (visibile anche suQ) per promuovere la serie televisiva... piazzandosi al tredicesimo posto della classifica. Ma, a livello di vendite, Siamo donne ha ...La collaborazione Sky-Serie A sembra essere giunto al capolinea dopo diversi anni. Scopri quale sarà il futuro della Serie A e di Sky.La presenza di Massimiliano Allegri negli studi di Sky Sport domenica 21 marzo nel ... difensiva schierata contro il Real Madrid nella finale Champions League del 2017, la Juventus ha comunque ...