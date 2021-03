Ibra torna in Nazionale e si commuove: 'Mi mancano i miei figli' (Di martedì 23 marzo 2021) Un gigante che spesso si è contraddistinto per la sua forza e tenacia: Zlatan Ibrahimovic si è presentato oggi in conferenza stampa con il commissario tecnico della Svezia Andersson per parlare del ... Leggi su globalist (Di martedì 23 marzo 2021) Un gigante che spesso si è contraddistinto per la sua forza e tenacia: Zlatanhimovic si è presentato oggi in conferenza stampa con il commissario tecnico della Svezia Andersson per parlare del ...

