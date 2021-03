Gianfranco Gallo esordisce come regista di lungometraggi. Al via le riprese di Dodici Repliche (Di martedì 23 marzo 2021) Al via le riprese di Dodici Repliche l’opera prima di Gianfranco Gallo, noto attore di teatro, cinema, tv, in veste di regista di lungometraggi. Il film, prodotto da Max Asv in partnership con Gesco, Silver Prince, An.Tra.Cine e Umberto Cristiano, si incentra sulla storia ambientata nel 2016 di Andrea Michelini alias Gianfranco Gallo, apprezzato artista che sta per debuttare in teatro per le ultime “Dodici Repliche” di uno spettacolo di successo dal titolo “Banana Blu”, una versione napoletana de “La Cage aux folles”, scritto dallo stesso Michelini, giunto alla sua quinta stagione. Accanto ad Andrea che tutti chiamano alla francese “Gigi”, denominato per l’occasione “Butterfly”, in scena c’è il suo ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 marzo 2021) Al via ledil’opera prima di, noto attore di teatro, cinema, tv, in veste didi. Il film, prodotto da Max Asv in partnership con Gesco, Silver Prince, An.Tra.Cine e Umberto Cristiano, si incentra sulla storia ambientata nel 2016 di Andrea Michelini alias, apprezzato artista che sta per debuttare in teatro per le ultime “” di uno spettacolo di successo dal titolo “Banana Blu”, una versione napoletana de “La Cage aux folles”, scritto dallo stesso Michelini, giunto alla sua quinta stagione. Accanto ad Andrea che tutti chiamano alla francese “Gigi”, denominato per l’occasione “Butterfly”, in scena c’è il suo ...

