Emergenze Parallele Covid | bar e ristoranti riaprono per non morire

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma. «Da martedì 6 aprile i piccoli imprenditori del comparto dell’ospitalità a tavola – Horeca – associati a MIO Italia Movimento Imprese Ospitalità, apriranno a pranzo e a cena. Non è una provocazione, né un atto dimostrativo, ma una questione di sopravvivenza».Ad annunciare l’ennesimo caso di disobbedienza civile è Paolo Bianchini, il presidente di MIO Italia, Movimento Imprese Ospitalità: «Da un anno i piccoli imprenditori dell’ospitalità a tavola sono costretti a chiudere-aprire-chiudere, in contrasto con le evidenze scientifiche, senza prospettive, programmazione, piani di rilancio, indennizzi ragionevoli, interventi sui costi fissi. Nulla. Non sono più padroni del presente e del futuro e di quello delle loro famiglie. Con l’ultimo decreto Sostegno è stata prevista una elemosina, fra l’altro in arrivo dopo il 10 aprile», conclude Paolo Biachini. «Nel frattempo, prosegue lo ...

Roma. «Da martedì 6 aprile i piccoli imprenditori del comparto dell'ospitalità a tavola – Horeca – associati a MIO Italia Movimento Imprese Ospitalità, apriranno a pranzo e a cena. Non è una provocazi ...
Mai come in questo periodo è difficile essere adolescenti. Aumenta il disagio, in Dad la solitudine è la base di partenza e chi è più sfortunato non ha vie di ...