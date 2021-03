(Di martedì 23 marzo 2021) AGI - È, lacoppia più glamour dei social italiani: Chiara Ferragni e. A dare l'annuncio - ovviamente con un post su Instagram - è stata l'imprenditrice-influencer: "La nostra" si legge nel messaggio accompagnato da un cuore e da una fotoalla piccola in braccio alla madre e con la mano del padre a cercare la presamanina. Visualizza questo post su Instagram ...

Advertising

trash_italiano : È nata Vittoria ?? - rtl1025 : ?????? E' nata la figlia di Chiara #Ferragni e #Fedez. Si chiama #Vittoria @Fedez @ChiaraFerragni - IlContiAndrea : È nata la royal girl Vittoria. Auguri a #ChiaraFerragni e #Fedez - eyestrange : RT @OrarioChiara: 23 Marzo 2021 è nata Vittoria - zazoomblog : È nata Vittoria secondogenita della coppia Ferragni-Fedez - #Vittoria #secondogenita #della -

Ultime Notizie dalla rete : nata Vittoria

, secondogenita della coppia Ferragni - ...E'la seconda figlia della coppia Chiara Ferragni e Fedez annunciano la nascita di, la seconda figlia. L'influencer e il cantante hanno pubblicato sui rispettivi profili Instagram la foto ...Fiocco rosa per i Ferragnez: è nata oggi Vittoria, la secondo genita di Chiara Ferragni e Fedez. A darne notizia è stato proprio Fedez, postando su Instagram la prima foto della piccola in braccio all ...All'alba è nata Vittoria, la secondogenita di Chiara Ferragni e Fedez. L'annuncio è stato dato su Instagram con la prima foto della piccola.