Diretta streaming OnePlus 9: video presentazione 23 marzo (Di martedì 23 marzo 2021) La presentazione dei OnePlus 9 è attesa per quest’oggi 23 marzo alle ore 15 italiane: basterà collegarsi intorno a quell’ora per non perdere la Diretta streaming dell’evento, che seguiremo per voi dall’inizio alla fine, riportandovi tutte le novità associate in un post dedicato. Oggi sarà il turno anche del OnePlus Watch, il primo orologio intelligente del produttore cinese, che sappiamo già non monterà Wear OS (il sistema operativo per indossabili del colosso di Mountain View pare non aver convinto fino in fondo OnePlus). I riflettori saranno chiaramente puntati sul OnePlus 9 Pro, che dei tre dispositivi previsti della serie sarà il più avanzato e completo. Lo smartphone dovrebbe equipaggiarsi con il processore Snapdragon 888 di Qualcomm, montare ... Leggi su optimagazine (Di martedì 23 marzo 2021) Ladei9 è attesa per quest’oggi 23alle ore 15 italiane: basterà collegarsi intorno a quell’ora per non perdere ladell’evento, che seguiremo per voi dall’inizio alla fine, riportandovi tutte le novità associate in un post dedicato. Oggi sarà il turno anche delWatch, il primo orologio intelligente del produttore cinese, che sappiamo già non monterà Wear OS (il sistema operativo per indossabili del colosso di Mountain View pare non aver convinto fino in fondo). I riflettori saranno chiaramente puntati sul9 Pro, che dei tre dispositivi previsti della serie sarà il più avanzato e completo. Lo smartphone dovrebbe equipaggiarsi con il processore Snapdragon 888 di Qualcomm, montare ...

Advertising

IsolaDeiFamosi : Tommaso ci regala lo spoiler supremo: ecco la verità sul suo show in streaming su Mediaset Play! Twittate con… - IsolaDeiFamosi : Gli ospiti della prima puntata di #IsolaParty sono QUI! Pronti a vivere insieme la prima diretta in streaming su… - marattin : Oggi 4 audizioni per l’indagine conoscitiva sulla riforma fiscale: Assofondipensione (ore 14), associazione consule… - Autodromo_Monza : Alle 12:00 scatterà la diretta della conferenza stampa di presentazione del calendario sportivo e degli eventi in p… - ilveggente_it : ???? Mondiali #Qatar2022 #Lettonia Vs #Montenegro è una partita del Gruppo G valida per le qualificazioni ai Mondiali… -