Dimissioni Prandelli | Ulivieri rivela | «Mi parlò di una cosa»

(Di martedì 23 marzo 2021) Renzo, presidente di Assoallenatori, ha commentato ledi Cesareda tecnico della Fiorentina: le sue parole Renzo, presidente di Assoallenatori, ha commentato ledi Cesareda tecnico della Fiorentina. «Non mi aspettavo lema avevo carpito qualche segnale da domenica, quando sembrava molto preso. Ha accusato una sconfitta alla fine di una partita in cui la Fiorentina ha giocato bene. Sono molto dispiaciuto. Mi disse di avere qualche problema, ma conoscevo anche io stesso la situazione della Fiorentina. Lui mi ha parlato di problemi tecnici, anche se era contento di come stavano andando le cose». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : Confermate le dimissioni di #Prandelli, stasera #Iachini torna a #Firenze per guidare la @acffiorentina fino alla f… - DiMarzio : A #Firenze, #Prandelli verso le dimissioni, dovrebbe tornare #iachini: tutto tra poco su @SkySport 24 @acffiorentina - SkySport : ULTIM'ORA FIORENTINA UFFICIALI DIMISSIONI PRANDELLI Prandelli: 'Decisione dettata da responsabilità E rispetto vers… - MassyHawk92 : RT @apardi63: Quindi ricapitolando: - parte della squadra era contro Montella - parte della squadra era scontenta della conferma di Iachini… - FiorentinaUno : SOCIAL, Bucchioni: 'Dimissioni Prandelli: La colpa è della società' - -

Ultime Notizie dalla rete : Dimissioni Prandelli

, il comunicato della Fiorentina " La Fiorentina informa che, in data odierna, l'allenatore Cesareha presentato alla Dirigenza del Club le proprie. La ...Commenta per primo La notizia delledi Cesareha scosso l'ambiente viola, con la Fiorentina ancora a caccia della salvezza e in lotta per non rimanere impantanata nelle zone più basse della classifica. Viene da ...Renzo Ulivieri, presidente di Assoallenatori, ha commentato le dimissioni di Cesare Prandelli da tecnico della Fiorentina. «Non mi aspettavo le dimissioni ma avevo carpito qualche segnale da domenica, ..."La Fiorentina informa che, in data odierna, l’allenatore Cesare Prandelli ha presentato alla Dirigenza del Club le proprie dimissioni - si legge nella nota della Fiorentina - La Società viola, con ...