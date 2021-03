Covid, Zaia: “Le scuole devono essere riaperte, ormai il sacrificio è stato fatto” (Di martedì 23 marzo 2021) "La speranza è di tornare alla normalità, di certo la via d'uscita è quella dei vaccini. Quanto a Sputnik fare ideologia anche sui vaccini è negativo, tutto quello che è autorizzato deve essere autorizzato". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 23 marzo 2021) "La speranza è di tornare alla normalità, di certo la via d'uscita è quella dei vaccini. Quanto a Sputnik fare ideologia anche sui vaccini è negativo, tutto quello che è autorizzato deveautorizzato". L'articolo .

Advertising

ObsoletusH : @molumbe tralasciando per ora il criterio di classificazione covid che anche per me era quello descritto da Zaia il… - zagararossa : RT @liliaragnar: #Veneto Niente stipendio senza il vaccino, decisione di un giudice Dieci operatori di una Rsa avevano rifiutato la sommini… - Lorenzxo2 : RT @giuz73: @molumbe Beh ma finché 'il sistema' assurdo (cit) è questo... - giuz73 : @molumbe Beh ma finché 'il sistema' assurdo (cit) è questo... - Teresa12401552 : Il fenomeno Zaia di sto caxxo migliaia di persone morte per covid in Veneto.grazie lega ladrona -