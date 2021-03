Covid: a Parma e provincia contagiate oltre 21 mila persone (Di martedì 23 marzo 2021) Dall'inizio della pandemia da Covid - 19 a Parma e provincia sono state contagiate, in totale, oltre 21 mila persone . Secondo i dati che risalgono a ieri, 22 marzo, i contagiati sono stati ... Leggi su parmatoday (Di martedì 23 marzo 2021) Dall'inizio della pandemia da- 19 asono state, in totale,21. Secondo i dati che risalgono a ieri, 22 marzo, i contagiati sono stati ...

Advertising

ecodiparma : Covid - A Parma 187 nuovi casi, due i decessi - - parmapress_24 : Covid - A Parma 187 nuovi casi, due i decessi - - rtavideotaro : A Parma e provincia, in un anno, il covid ha colpito 21mila 569 persone - RTA VIDEOTARO. TG 19.35… - rep_parma : Covid, nuovi casi in calo ma ricoveri ancora alti. Vaccini, obiettivo completare gli over 80 [aggiornamento delle 1… - rep_parma : Covid, scende a Parma l'incidenza settimanale dei nuovi casi [aggiornamento delle 08:18] -