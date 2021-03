Consigliere regionale Flora Sculco: “Per il Consultorio dell’Asp di Crotone serve una sinergia istituzionale” (Di martedì 23 marzo 2021) La sanità da qualsiasi angolazione si scruta si osservano sempre delle anomalie da correggere. Covid-19 è da un anno esatto che sta martoriando l’intera Popolazione Nazionale, Europea, Mondiale. Tutto l’apparato sanitario nazionale impegnato a contrastare il suo effetto. Quando poi si aggiungono altri eventi che riguardano la salute quali le strutture sanitarie, il problema si allarga. Per quanto riguarda il problema della struttura del Consultorio familiare dell’Asp di Crotone, la consigliera regionale, Flora Sculco, segnala che “non è purtroppo nuovo alle cronache”. “Sono ormai anni – afferma Sculco – che questo servizio così fondamentale è allocato in una struttura non idonea e lontana dall’ospedale, ed il buon funzionamento è dovuto solo alla ... Leggi su laprimapagina (Di martedì 23 marzo 2021) La sanità da qualsiasi angolazione si scruta si osservano sempre delle anomalie da correggere. Covid-19 è da un anno esatto che sta martoriando l’intera Popolazione Nazionale, Europea, Mondiale. Tutto l’apparato sanitario nazionale impegnato a contrastare il suo effetto. Quando poi si aggiungono altri eventi che riguardano la salute quali le strutture sanitarie, il problema si allarga. Per quanto riguarda il problema della struttura delfamiliaredi, la consigliera, segnala che “non è purtroppo nuovo alle cronache”. “Sono ormai anni – afferma– che questo servizio così fondamentale è allocato in una struttura non idonea e lontana dall’ospedale, ed il buon funzionamento è dovuto solo alla ...

