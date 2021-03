Coia | Osp prorogate fino a dicembre 2021 | ottimo segnale

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 marzo 2021) Roma – “le Osp. Oggi viene dato un beldi vicinanza alle attivita’ produttive. Come richiesto piu’ volte da Roma Capitale, che lo aveva gia’ deliberato un anno fa, sono stati prorogati i termini per le domande e per le deroghe al decoro.” “Sono inoltre esonerati dal pagamento delle occupazioni sia i titolari di somministrazioni per tavoli e sedie che le occupazioni temporaneea giugno. Forza ragazzi tenete duro e prepariamoci per il rilancio”. Lo scrive su Facebook l’assessore capitolino a Sviluppo economico, turismo e lavoro, Andrea