Belgio, Lukaku torna al lavoro e Nainggolan commenta: "Mi manca quell'atmosfera" (Di martedì 23 marzo 2021) Dopo i tamponi negativi in casa Inter, i Nazionali dei nerazzurri hanno potuti raggiungere i rispettivi ritiri. In giornata anche Lukaku si è aggregato al ritiro del Belgio ed ha iniziato a lavorare per preparare le prossime sfide dei "Diavoli delle Fiandre". Sotto al post di Instagram di Big Rom, ha commentato il connazionale, Radja Nainccolan. Il cagliaritano, ex Inter, ha scritto sotto al post di Lukaku: "Mi manca quell'atmosfera" riferito alla Nazionale, aggiungendo poi una faccina triste. Foto: Twitter Belgio L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

